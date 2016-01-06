Москва, 6 января, 2016, 03:25 — ИА Регнум. Изменения в избирательное законодательство будут носить точечный характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия»).

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«Мы фактически закончили работу над выборным законодательством. Оно совершенствовалось в том числе в связи с выборами в Государственную думу, которые состоятся в 2016 году, с изменением подхода формирования Государственной думы (переход на смешанную систему формирования)», — сказал парламентарий.

«Определенная детализация избирательного законодательства потребуется в связи с увязкой, допустим, закона о выборах депутатов Государственной думы с законом об общих принципах регулирования избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», — указал депутат. «Но это уже будет носить скорее точечный характер», — подчеркнул Плигин.

«В принципе, избирательное законодательство предметно сформировано, и некоторые эксперты обращают внимание на его излишнюю детализацию», — отметил парламентарий, комментируя работу над ежегодным отчетом о состоянии законодательства.