Вашингтон, 23 декабря, 2015, 14:08 — ИА Регнум. Премьерный показ второй части фильма «Аватар» намечен на 25 декабря 2017 года, а съемки картины стартуют в начале 2016 года. Об этом заявил канадский и американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

Цитата из к/ф «Аватар». реж Джеймс Кэмерон. 2009 год. США «Я тебя вижу»

Работа над кинолентой уже в полном разгаре, так, дизайн фильма, на разработку которого ушло в районе двух лет, уже почти готов. Кроме того, сценарий, декорации, техническая разработка — все это уже подготовлено.

В «Аватаре-2» главные роли исполнят Сэм Уортингтон, Стивен Лэнг, Зои Салдана и Сигурни Уивер.

Стоит отметить, что премьера картины состоится в декабре 2017 года, однако первоначально релиз планировали на Рождество 2016 года. Дату первого показа перенесли из-за того, что у режиссера возникли сложности со сценарием для второй части «Аватара».

Однако создатели киносаги не желают ограничиться двумя эпизодами, в планах у команды снят еще третью и четвертую части фильма. Поэтому «Аватар-4» стоит ждать уже к 2019 году.

ИА REGNUM напоминает, фильм «Аватар», вышедший под слоганом «Это новый мир», зрители всего мира смогли увидеть в кинотеатрах в декабре 2009 года. $2 782 275 172 — такую сумму собрал фильм в мировом прокате. «Аватар» стал первым фильмом, кассовые сборы которого в прокате составили более двух миллиардов долларов. Картину посмотрели более 150 млн человек.