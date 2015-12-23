Киев, 23 декабря, 2015, 14:03 — ИА Регнум. Глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили ведет себя «как Мишка-Япончик». Об этом с парламентской трибуны заявил народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Голубов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мишико

По словам Голубова, Саакашвили и его команда незаконно доплачивают лояльным чиновникам.

«Сегодня грузинские «реформаторы» начинают новую практику грязных надбавок чиновникам. Зарплаты от 442 долларов до 2347 долларов ежемесячно получают лояльные грузинской команде чиновники. Сегодня стало известно больше, что общая сумма выплат порядка 80 тыс. долларов. Это десятый эшелон чиновников. А что первый эшелон? Сакварелидзе, Лордкипанидзе, Чиндаладзе. Откуда у реформаторов 80 тыс. долларов? Это банальное уклонение от уплаты налогов и коррупция. Эти деньги раздаются в административном центре», — сказал Голубов.

Голубов назвал Саакашвили «Мишкой-Япончиком» и призвал к депортации Саакашвили на родину.

«Какой антикоррупционный форум вы будете проводить, о чем там будет идти речь, о чем вы будете рассказывать, как через помещение центра админуслуг отмыть 200 тысяч долларов? Или как украсть деньги из благотворительного фонда, или как привезти певицу за деньги украинской армии?. Можно констатировать факт, что «Мишка Грузинчик» продолжает дело «Мишки Япончика» (известного одесского вора начале XX века. — ред.), лишь поставил это дело на государственные рельсы. И дело государства ликвидировать эту банду с депортацией на родину» — сказал депутат.

Напомним, ранее между Саакашвили и Аваковым произошел конфликт на заседании Совета реформ при президенте. Они обвиняли друг друга в коррупции, Саакашвили назвал Авакова вором. Аваков в ответ назвал Саакашвили гастролером и потребовал от него убираться из страны. Ранее Саакашвили неоднократно заявлял о коррупции в правительстве. Дмитрий Голубов входит в команду народного депутата от «БПП» из Одессы Алексея Гончаренко, с которым у Саакашвили конфликт.