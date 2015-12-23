Ярославль, 23 декабря, 2015, 13:52 — ИА Регнум. Свою оценку скандала, связанного с задержанием двух высокопоставленных руководителей Ярославской области, корреспонденту ИА REGNUM высказал секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя областной думы Илья Осипов. Уволенный накануне с должности заместителя председателя правительства области Ростислав Даниленко и заместитель мэра Ярославля Леонид Комаров подозреваются органами ФСБ в мошенничестве.

http://twitregion.ru Илья Осипов

«Они оба члены «Единой России» и по уставу если все подтвердится, будут исключены. Я давно говорил, что пора назначенцам давать рекомендации. Даниленко партийных рекомендаций не давали. Задним числом трудно говорить, дали бы мы ему рекомендацию или нет. Губернатор назначил, теперь уволил. Конечно, партия сожалеет о том, что такое случилось», — поделился мнением Илья Осипов.

В увольнении за полтора года двух подряд кураторов областного здравоохранения связи прямой нет, считает лидер ярославских единороссов. Александр Сенин был уволен скорее по этическим соображениям. Илья Осипов при этом поддерживает передачу функций по курированию социальной сферы и здравоохранения от уволенного Даниленко к Александру Нечаеву. Нечаев был «Единой Россией» рекомендован, и, по мнению Ильи Осипова, заслуживает исключительного уважения.

Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у главы ярославского отделения «Единой России» и о политической ответственности в связи с разразившимся скандалом.

«Ситуация как в поговорке о том, что стакан наполовину полон, но наполовину пуст. С одной стороны можно сказать, что раз правоохранительные органы выявляют — значит хорошо, а с другой можно сказать, что власть насквозь коррумпирована. Мне сложно судить, но чтобы этого не было нужна открытость власти, большая публичность. Некоторые шаги в этом направлении сделаны, но видимо, недостаточно», — делает вывод Илья Осипов.