Москва, 23 декабря, 2015, 13:45 — ИА Регнум. Законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств намерены внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский. «Со стороны фракции ЛДПР мы внесем короткий закон о запрете деятельности любых коллекторских агентств как таковых», — сообщил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.

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«Они по сути своей не нужны, потому что они перекупают долги, а потом выбивают из клиентов, естественно, прибегают к плохим методам вплоть до физического воздействия», — отметил парламентарий.

«Мы знаем случай, когда у мужчины был долг тысяча рублей, его так прессовали, что он умер, вот за тысячу рублей жизнь человека прервалась. Банк, наверное, и не пошел бы в суд, потому что судебные издержки больше. Но здесь было выгодно показать, что умеют выбивать долги», — возмущен депутат.