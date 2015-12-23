Москва, 23 декабря, 2015, 20:10 — ИА Регнум. В Москве завершились съёмки комедии «Хороший мальчик» режиссёра Оксаны Карас. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе кинокомпании «2Д Целлулоид». Картина выйдет в российский прокат осенью 2016 года.

Цитата из к/ф «Хороший мальчик» реж. Оксана Карас. 2016. Россия
Семен Трескунов в роли Коли Смирнова

В фильме задействован звёздный актёрский состав. Главную роль исполняет Семен Трескунов, к своим 16 годам сыгравший уже в тридцати кинолентах. За роль в фильме «Частное пионерское» Александра Карпиловского Трескунов получил Бронзовую статуэтку «Кораблик» в номинации «Лучший мальчик-актёр» на XXI Международном кинофестивале «Алые паруса» в Артеке.

Сюжетная линия разворачивается вокруг 14-летнего Коли, который одновременно влюбляется в симпатичную учительницу и дочку директора — самую популярную девочку в школе.

На роль папы Коли был приглашён уже хорошо знакомый со школьной тематикой Констатин Хабенский, исполнитель главной роли в знаменитой драме «Географ глобус пропил». Также в картине участвуют Михаил Ефремов, Татьяна Догилева, Ирина Пегова и другие. Съемки фильма проходили на территории заброшенной спортивной школы «Старт», расположенной на окраине Москвы, на берегу Химкинского водохранилища и продолжались 28 дней.

О том, как проходили съёмки, об идее сценария и главном посыле фильма корреспонденту ИА REGNUM рассказал Генеральный директор Кинокомпании «2Д Целлулоид», продюсер картины Василий Соловьев.

Василий Анатольевич, расскажите, почему Вы решили снимать фильм на школьную тематику?

—Фильм «Хороший мальчик» не совсем о школе. Он о мальчиках всех возрастов. В нем взросление подростка Коли Смирнова сравнивается с поведением директора школы (Михаил Ефремов) и отца Коли (Константин Хабенский). Взрослеть, как говорится, никогда не поздно. И наш слоган «Вырастешь — поймешь» — это такая ирония над надменным отношением взрослых к подросткам и их проблемам. Многие не могут решить свои подростковые проблемы и до 50 лет.

— Кому принадлежит идея фильма?

—Идея фильма принадлежит сценаристу Михаилу Местецкому. Он ею увлек меня и Юрия Храпова. Мы тогда были ещё неопытными продюсерами. Сейчас бы мы такой сценарий не заказали, но тогда нам казалось, что все мечтают посмотреть фильм о проблемах тинейджера. Это не так. Однако ситуация меняется, и успех таких фильмов, как «Призрак» и «Географ глобус пропил», нас воодушевляет. А игра Семена Трескунова просто поражает. Нам дико повезло, что график создания фильма и его взросление совпали между собой, потому что ни у него, ни у нас больше шанса создать подобное кино не будет. Это довольно забавно, что раньше Семена Трескунова снимали только в роли underdog — аутсайдеров, лузеров, странных парней, очень странных. В нашем фильме он предстанет перед своими поклонницами в совершенно новом образе, который, я уверен, им понравится. Образ крутого парня, которому всё по плечу, потому что он умен, образован, дерзок и честен. Его проблема будет долгое время неясна, но в конце фильма ему придется сразиться с одним из смертных грехов — гордыней.

— Какова главная мысль, которую создатели фильма хотят донести до зрителя?

—Дело в том, что «хороший мальчик» — это ярлык, от которого порой невозможно избавиться. Внутренне или в обществе, не важно. У каждого свои проблемы. Многие хотят быть хорошими мальчиками, и это таит в себе большие опасности, чем желание быть мальчиком плохим. Когда ты хулиган, то получаешь наказание и рано или поздно одумываешься. А если ты, якобы, #ХорошийМальчик, то с этим хэштегом ты можешь прожить всю жизнь, так и не поняв, что ты не такой уж и добрый или мудрый, или славный парень. Просто ты создал вокруг себя некую удобную иллюзию. Когда подросток становится старше, он, ориентируясь на какие-то архетипические образы, выбирает для себя модель поведения. Зачастую она упрощенная, ведь молодым людям свойственен максимализм и следование ярким образам. Сделать правильный выбор в этот момент чрезвычайно трудно. Это первая трудность в жизни, но, как мы знаем, далеко не последняя. Наш фильм о том, что нужно быть не только честным, но и понимать окружающий мир таким, какой он есть. Не обязательно принимать, но понимать крайне необходимо. Этот фильм — рассказ всего лишь об одной неделе мальчика Коли Смирнова, но это неделя, которая стоит целой жизни.

— Когда закончились съёмки фильма и когда он отправится в прокат? Планируете участие в фестивалях?

— Основной этап съёмочного периода завершился в середине октября. После этого мы планировали ещё один день досъёмки, но в процессе предварительного монтажа поняли, что можно этого не делать, так как перестроили некоторые сцены. Мы надеемся выпустить картину в прокат осенью 2016 года. Это объективная дата. С одной стороны, фильм будет готов уже весной. С другой — мы очень хотим попасть на фестивали, хотя бы на российские, в связи с чем планировать что-либо раньше лета бессмысленно. Да и лето — мертвая пора для отечественного кинематографа. Плюс ко всему, у нас вполне осеннее кино, такая неподражаемая фактура пожелтевших деревьев и начала учебного года, когда всё только начинается. Наши партнеры, различные компании, например Splat, «ВКонтакте», «Шоколадница», Samsung, Jaguar / Land Rover и Фонд Хабенского тоже поддерживают идею осеннего проката, так как они успеют усилить наше продвижение своими силами. Например, мы выпускаем зубную щетку «Хороший мальчик», прибыль от продажи которой пойдет напрямую в Фонд Константина Хабенского, сыгравшего у нас роль отца главного героя.

Что касается фестивалей, то это очень тонкая тема… Но мы старались поддерживать высокий художественный уровень картины, отдали всех себя без остатка, и мне кажется, фильм сложился. Нам не стыдно будет его показать отборщикам.

Справка ИА REGNUM:

Исполнитель главной роли Семен Трескунов впервые пришел на кастинг фильма «Хороший мальчик», когда ему было 11 лет. Как сообщили создатели фильма, тогда он был ещё слишком молод для роли — не из-за недостатка мастерства, а исключительно из-за возраста. Однако из-за проблем с финансированием запуск подготовительного периода неоднократно откладывался и к моменту появления инвесторов Трескунов подрос до необходимого по сценарию возраста.

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