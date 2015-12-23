Москва, 23 декабря, 2015, 20:10 — ИА Регнум. В Москве завершились съёмки комедии «Хороший мальчик» режиссёра Оксаны Карас. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе кинокомпании «2Д Целлулоид». Картина выйдет в российский прокат осенью 2016 года.

Цитата из к/ф «Хороший мальчик» реж. Оксана Карас. 2016. Россия Семен Трескунов в роли Коли Смирнова

В фильме задействован звёздный актёрский состав. Главную роль исполняет Семен Трескунов, к своим 16 годам сыгравший уже в тридцати кинолентах. За роль в фильме «Частное пионерское» Александра Карпиловского Трескунов получил Бронзовую статуэтку «Кораблик» в номинации «Лучший мальчик-актёр» на XXI Международном кинофестивале «Алые паруса» в Артеке.

Сюжетная линия разворачивается вокруг 14-летнего Коли, который одновременно влюбляется в симпатичную учительницу и дочку директора — самую популярную девочку в школе.

На роль папы Коли был приглашён уже хорошо знакомый со школьной тематикой Констатин Хабенский, исполнитель главной роли в знаменитой драме «Географ глобус пропил». Также в картине участвуют Михаил Ефремов, Татьяна Догилева, Ирина Пегова и другие. Съемки фильма проходили на территории заброшенной спортивной школы «Старт», расположенной на окраине Москвы, на берегу Химкинского водохранилища и продолжались 28 дней.

О том, как проходили съёмки, об идее сценария и главном посыле фильма корреспонденту ИА REGNUM рассказал Генеральный директор Кинокомпании «2Д Целлулоид», продюсер картины Василий Соловьев.

— Василий Анатольевич, расскажите, почему Вы решили снимать фильм на школьную тематику?

—Фильм «Хороший мальчик» не совсем о школе. Он о мальчиках всех возрастов. В нем взросление подростка Коли Смирнова сравнивается с поведением директора школы (Михаил Ефремов) и отца Коли (Константин Хабенский). Взрослеть, как говорится, никогда не поздно. И наш слоган «Вырастешь — поймешь» — это такая ирония над надменным отношением взрослых к подросткам и их проблемам. Многие не могут решить свои подростковые проблемы и до 50 лет.

— Кому принадлежит идея фильма?

—Идея фильма принадлежит сценаристу Михаилу Местецкому. Он ею увлек меня и Юрия Храпова. Мы тогда были ещё неопытными продюсерами. Сейчас бы мы такой сценарий не заказали, но тогда нам казалось, что все мечтают посмотреть фильм о проблемах тинейджера. Это не так. Однако ситуация меняется, и успех таких фильмов, как «Призрак» и «Географ глобус пропил», нас воодушевляет. А игра Семена Трескунова просто поражает. Нам дико повезло, что график создания фильма и его взросление совпали между собой, потому что ни у него, ни у нас больше шанса создать подобное кино не будет. Это довольно забавно, что раньше Семена Трескунова снимали только в роли underdog — аутсайдеров, лузеров, странных парней, очень странных. В нашем фильме он предстанет перед своими поклонницами в совершенно новом образе, который, я уверен, им понравится. Образ крутого парня, которому всё по плечу, потому что он умен, образован, дерзок и честен. Его проблема будет долгое время неясна, но в конце фильма ему придется сразиться с одним из смертных грехов — гордыней.

— Какова главная мысль, которую создатели фильма хотят донести до зрителя?

—Дело в том, что «хороший мальчик» — это ярлык, от которого порой невозможно избавиться. Внутренне или в обществе, не важно. У каждого свои проблемы. Многие хотят быть хорошими мальчиками, и это таит в себе большие опасности, чем желание быть мальчиком плохим. Когда ты хулиган, то получаешь наказание и рано или поздно одумываешься. А если ты, якобы, #ХорошийМальчик, то с этим хэштегом ты можешь прожить всю жизнь, так и не поняв, что ты не такой уж и добрый или мудрый, или славный парень. Просто ты создал вокруг себя некую удобную иллюзию. Когда подросток становится старше, он, ориентируясь на какие-то архетипические образы, выбирает для себя модель поведения. Зачастую она упрощенная, ведь молодым людям свойственен максимализм и следование ярким образам. Сделать правильный выбор в этот момент чрезвычайно трудно. Это первая трудность в жизни, но, как мы знаем, далеко не последняя. Наш фильм о том, что нужно быть не только честным, но и понимать окружающий мир таким, какой он есть. Не обязательно принимать, но понимать крайне необходимо. Этот фильм — рассказ всего лишь об одной неделе мальчика Коли Смирнова, но это неделя, которая стоит целой жизни.

— Когда закончились съёмки фильма и когда он отправится в прокат? Планируете участие в фестивалях?

— Основной этап съёмочного периода завершился в середине октября. После этого мы планировали ещё один день досъёмки, но в процессе предварительного монтажа поняли, что можно этого не делать, так как перестроили некоторые сцены. Мы надеемся выпустить картину в прокат осенью 2016 года. Это объективная дата. С одной стороны, фильм будет готов уже весной. С другой — мы очень хотим попасть на фестивали, хотя бы на российские, в связи с чем планировать что-либо раньше лета бессмысленно. Да и лето — мертвая пора для отечественного кинематографа. Плюс ко всему, у нас вполне осеннее кино, такая неподражаемая фактура пожелтевших деревьев и начала учебного года, когда всё только начинается. Наши партнеры, различные компании, например Splat, «ВКонтакте», «Шоколадница», Samsung, Jaguar / Land Rover и Фонд Хабенского тоже поддерживают идею осеннего проката, так как они успеют усилить наше продвижение своими силами. Например, мы выпускаем зубную щетку «Хороший мальчик», прибыль от продажи которой пойдет напрямую в Фонд Константина Хабенского, сыгравшего у нас роль отца главного героя.

Что касается фестивалей, то это очень тонкая тема… Но мы старались поддерживать высокий художественный уровень картины, отдали всех себя без остатка, и мне кажется, фильм сложился. Нам не стыдно будет его показать отборщикам.

Справка ИА REGNUM:

Исполнитель главной роли Семен Трескунов впервые пришел на кастинг фильма «Хороший мальчик», когда ему было 11 лет. Как сообщили создатели фильма, тогда он был ещё слишком молод для роли — не из-за недостатка мастерства, а исключительно из-за возраста. Однако из-за проблем с финансированием запуск подготовительного периода неоднократно откладывался и к моменту появления инвесторов Трескунов подрос до необходимого по сценарию возраста.

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