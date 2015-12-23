Рим, 23 декабря, 2015, 13:31 — ИА Регнум. Во время соревнований по слалому в Доломитовых Альпах (Италия) ведущий съёмки беспилотник упал на расстоянии в несколько метров от одного из участников — австрийского лыжника Марселя Хиршера. К счастью, спортсмен не пострадал и дошёл до финиша вторым. Об этом Хиршер сообщил на своей страничке в Instagram.

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«Это было ужасно. Такое больше не должно произойти. Это может привести к серьёзной травме», — сообщил Хиршер.

Мировой кубок по слалому проходил в горах итальянского курорта Мадонна-ди-Кампильо. Первое место занял Хенрик Кристофферсен из Норвегии.