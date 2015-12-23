Ярославль, 23 декабря, 2015, 13:22 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы на внеочередном заседании регионального парламента 22 декабря отклонили законодательную инициативу о возврате прямых выборов мэра города Ярославля, в большинстве своём «воздержавшись» при голосовании.

ИА REGNUM публикует поимённый список результатов голосования с указанием партийной принадлежности депутатов:

«ЗА»:

Балабаев Сергей Анатольевич («Гражданская Платформа»);

Воробьев Александр Васильевич (КПРФ);

Кузнецова Елена Дмитриевна (КПРФ);

Мардалиев Эльхан Яварович (КПРФ);

Секачева Ольга Николаевна («Справедливая Россия»);

Ершов Андрей Николаевич («Справедливая Россия»);

Цепенда Василий Васильевич (РПР-ПАРНАС);

Фомичев Роман Юрьевич («ЗЕЛЕНЫЕ»).

«ПРОТИВ»:

Бирук Николай Иванович («Единая Россия»);

Волончунас Виктор Владимирович («Единая Россия»);

Гончаров Александр Германович («Единая Россия»);

Корюгин Владимир Николаевич («Единая Россия»);

Бобков Василий Сергеевич («Единая Россия»);

Белокуров Станислав Юрьевич («Единая Россия»).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:

Беспалько Владимир Александрович («Единая Россия»);

Боровицкий Михаил Васильевич («Единая Россия»);

Денисов Владимир Владимирович («Единая Россия»);

Ермилов Владимир Михайлович («Единая Россия»);

Заяшников Евгений Николаевич («Единая Россия»);

Иванов Владимир Викторович («Единая Россия»);

Александрычев Николай Алексеевич («Единая Россия»);

Исаев Павел Валентинович («Единая Россия»);

Капралов Антон Анатольевич («Единая Россия»);

Колобов Владимир Александрович («Единая Россия»);

Королев Михаил Владимирович («Единая Россия»);

Круглов Илья Валентинович («Единая Россия»);

Крутиков Андрей Геннадьевич («Единая Россия»);

Кузьмин Александр Владимирович («Единая Россия»);

Кучменко Александр Николаевич («Единая Россия»);

Окладников Алексей Борисович («Единая Россия»);

Осипов Илья Владимирович («Единая Россия»);

Павлов Юрий Константинович («Единая Россия»);

Парамонов Иван Тимофеевич («Единая Россия»);

Тарасенков Александр Николаевич («Единая Россия»);

Хитрова Ольга Владимировна («Единая Россия»);

Шмелев Сергей Вениаминович («Единая Россия»);

Якушев Яков Семенович («Единая Россия»).

Как видно из из этого списка, большинство депутатов Ярославской областной думы фактически саботировало принятие решения о возврате прямых выборов мэра Ярославля. И это большинство — депутаты от «Единой России». Все представители оппозиционных партий проголосовали «ЗА».

Представитель «Единой России», заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев объяснил корреспонденту ИА REGNUM такую позицию своих коллег «сложностью вопроса».

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Надо отметить, что до этого вопрос выборов мэров Ярославля и Рыбинска обсуждался парламентариями неоднократно. В течение 2015 года депутаты сперва проголосовали за сохранение выборов, затем отменили их, а в ноябре вернули, но только в Рыбинске. Каждый раз решения принимались большинством голосов.