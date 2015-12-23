Вашингтон, 23 декабря, 2015, 13:28 — ИА Регнум. Высокие рейтинги кандидата в президенты США Дональда Трампа объясняются тем, что американские граждане разочаровались в «профессиональных политиках», которые принесли стране непосильный долг, подконтрольные государству СМИ и рабочих-мигрантов, в результате чего американцы хотят избавиться от такой власти, пишет Forbes.

m.forbes.ru Дональд Трамп на обложке журнала Forbes

При этом журнал отмечает, что в России также в скором времени может наступить «момент Трампа». Forbes считает, что «зарплаты и уровень жизни граждан РФ падают на 10% в год, а уровень инфляции почти достиг 20%».

Однако, стоит отметить, что уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина среди граждан остается стабильно высоким последние полтора года. В последние месяцы, по данным ВЦИОМ, его рейтинг находится на пике максимальных значений — 87−88%, в октябре 2015 года он составил 87%.

Рост одобрения деятельности зафиксирован на фоне крымских событий весны 2014 года. При этом показатель сохраняет высокие позиции на протяжении 16 лет: по среднемесячным значениям с 1999 года он не опускался ниже 60%.

В последние полтора года показатель остается стабильно высоким — на уровне выше 84%.