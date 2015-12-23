Красноярск, 23 декабря, 2015, 13:12 — ИА Регнум. В Красноярске прошло совместное заседание комитета по природным ресурсам и экологии и комиссии по подготовке к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в краевом парламенте, тема заседания — «Об обеспечении экологической безопасности при подготовке и проведении Универсиады».

Бурмистров А. В. Sobranie.info Cовместное заседание комитета по природным ресурсам и экологии и комиссии по подготовке к Универсиаде

Напомним, зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Город Красноярск с населением 1,03 млн человек — крупнейший промышленный центр и столица края, имеет урбанизированную территорию, отметили в Заксобрании. Основные экологические проблемы города в настоящее время: загрязнение атмосферного воздуха промышленными предприятиями, недостаточная мощность и количество санкционированных объектов размещения отходов и объектов их переработки, недостаточное озеленение районов, рост количества отходов, необходимость их утилизации и переработки и ряд других проблем.

По оценкам специалистов, одним из механизмов решения экологических вопросов за оставшийся период времени являются разработка и реализация концепции охраны окружающей среды при подготовке и проведении Универсиады с планом мероприятий. Депутаты рассказали, что разработка концепции позволила провести ранжирование экологических проблем и выделить приоритетные задачи, спланировать ресурсы, необходимые для их решения.

Задача концепции — обоснование и ресурсное обеспечение основных направлений природоохранной деятельности на период подготовки и проведения соревнований. В частности, это создание комфортного состояния окружающей среды, способствующего высоким спортивным результатам; снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в период проведения Универсиады; озеленение и благоустройство города; охрана объектов Универсиады от подтопления водами Енисея; модернизация городской инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления.

«Сегодня дана оценка текущему состояние окружающей среды в Красноярске, разработан прогноз экологических воздействий на окружающую среду при подготовке и проведении Универсиады. Выполнено аналитическое наложение локальных воздействий и природоохранных мероприятий, предусмотренных проектами сооружения и функционирования объектов, предназначенных для проведения Универсиады. Выбраны и обоснованы приоритетные природоохранные мероприятия, проведение которых обеспечивает реализацию основных направлений природоохранной деятельности», — подытожили в краевом парламенте.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, зимняя Универсиада состоится в Красноярске 2−12 марта 2019 года. Для проведения соревнований и тренировок по десяти видам спорта будут задействованы 24 спортивных сооружения, а также объекты инфраструктуры (новое строительство — 16 объектов, реконструкция и капитальный ремонт — 8 объектов). В Универсиаде ожидается участие 1,7 тыс. спортсменов и 3,5—4 тыс. официальных лиц и членов делегаций. Размещение спортсменов и официальных лиц будет организовано в деревне Универсиады, расположенной в жилых комплексах «Перья» и «Университетский». Церемонии открытия и закрытия игр пройдут на Центральном стадионе Красноярска вместимостью 20 тыс. посадочных мест, расположенном на острове Отдыха.

С учетом прибытия и отбытия гостей Универсиада продлится около 30 дней. Согласно прогнозам, общее количество спортсменов, болельщиков и туристов составит до 100 тысяч человек: около 50 тысяч зарубежных гостей и примерно столько же российских туристов.

Напомним также, Универсиада-2019 в Красноярске подорожала до 48 миллиардов рублей вместо запланированных ранее 40 миллиардов. Каждый четвертый рубль будет выделен из краевого бюджета, остальные — из федерального.