Ереван, 23 декабря, 2015, 13:05 — ИА Регнум. 22 декабря вступили в силу 5 из 16 глав новой Конституции Армении, которая, по официальным данным была одобрена на референдуме 6 декабря.

Photolure Надпись на обложке: «Конституция Республики Армения»

В силу вступили главы, которые относятся к основам конституционных норм, основным целям государственной политики, законодательным гарантиям в социальной, экономической и культурной сферах, местному самоуправлению, омбудсмену и правам человека.

Со старой Конституцией, однако, прощаться еще рано. Главы, по которым страна из полупрезидентской станет парламентской, вступят в силу до 2018 года в несколько этапов, в сопровождении многочисленных законодательных изменений. Так, до 1 июня 2016 года парламент Армении должен привести Избирательный кодекс в соответствие с новой Конституцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Армении прошел референдум по изменениям в Конституции. По официальным данным ЦИК Армении, за поправки проголосовало 32% из числа граждан имеющих право голоса.

Оппозиция и множество наблюдателей заявили о массовых фальсификациях. Однако оспорить результаты референдума в Конституционном суде не получилось. Из необходимых для обращения в суд 27 депутатских подписей оппозиционная партия «Армянский национальный конгресс» смогла собрать лишь 19.

По заявлениям правящей Республиканской партии Армении, новая Конституция позволит сделать страну готовой к мирной смене власти, обеспечит большой прогресс с точки зрения демократии. Как заявил президент Армении Серж Саргсян накануне референдума, в действующей Конституции есть дисбаланс права и ответственности.

Оппозиция не раз обвиняла Саргсяна в том, что путем конституционной реформы он пытается остаться у власти после 2018 года, когда истечет его второй президентский срок.