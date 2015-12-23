Москва, 23 декабря, 2015, 12:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что противоречия между заочным арестом экс-главы ЮКСа Михаила Ходорковского и принятым ранее президентом решением о его помиловании нет.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, решение о помиловании на основании обращения осуждённого принимает глава государства, но он не принимает решение о следственных действиях или объявлении в международный или иной розыск. «Это принимается следственными органами», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский объявлен Следственным комитетом России в международный розыск. Бизнесмен и оппозиционер разыскивается по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина, которые произошли в 1998—1999 годах. 8 декабря Ходорковского объявили в федеральный розыск.

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