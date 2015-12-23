Ханты-Мансийск, 23 декабря, 2015, 13:44 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе на 2016 год ждут роста тарифов на все виды общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной службе по тарифам.

transit.parovoz.com Автобус. Югра

Существенное повышение ожидается на межмуниципальных воздушных маршрутах. В период сезонной распутицы югорцы передвигаются из города в город на вертолетах авиакомпании «ЮТэйр». Тарифы, установленные с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года рассмотрим на примере популярного направления Ханты-Мансийск — Кондинское. В 2016 году стоимость перевозки одного пассажира составит 1823 рубля. До этого в течение года действовал тариф, установленный в сентябре 2014 — го — 1704 рубля. Повышение составило 120 рублей.

Также установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по внутриокружным и межобластным маршрутам и автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном сообщении, которые будут действовать с 10 января 2016 года.

Предельные максимальные тарифы на проезд пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении категории М3 (используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т) — 22 рубля, категории М2 (используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) — 26 рублей. Стоимость провоза одного места багажа, разрешенного к провозу на городских маршрутах, равна стоимости пассажирского билета. Тарифы 2015 года были установлены в октябре 2014 года и были на один рубль меньше — 21 (М3) и 25 (М2) рублей соответственно.

Предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в междугородном сообщении на 2016 год с жесткими сидениями — 2,16 рубля за километр. Перевозки пассажиров в автобусах с мягкими откидными сидениями — 2,74 рубля за километр. Плата за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу в междугородном сообщении, взимается в размере 10% от стоимости билета. В этом году действовал тариф, установленный с октября 2014 года — 2,06 и 2,65 соответственно.

С 1 января по 31 декабря 2016 года установлены фиксированные тарифы на осуществляемые открытым акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Расстояние до пяти километров будет стоить для пассажира 36 рублей. При этом весь 2015 год действовал тариф 35 рублей.