Санкт-Петербург, 23 декабря, 2015, 12:43 — ИА Регнум. Магазин одежды, арендовавший помещение на Невском проспекте Петербурга у Евангелическо-лютеранской церкви, заставили покинуть это место по требованию религиозной организации. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 декабря, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

petrikirche.ru Петрикирхе на Невском проспекте Петербурга

Евангелическо-лютеранская церковь ранее сдавала в аренду магазину одежды ООО «Эталон» одно из своих помещений на Невском проспекте, д. 22−24. Однако в какой-то момент арендатор перестал платить, а съезжать не спешил. Церковь добилась решения о выселении торговцев в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области и обратилась с исполнительным листом к судебным приставам.

«Пристав-исполнитель разъяснил представителю компании-должника, чем может обернуться уклонение от исполнения судебного решения. Через некоторое время руководство магазина передало ключи от освобожденного помещения судебному приставу», — отмели в пресс-службе УФССП по Петербургу.

Добавим, что здание на Невском проспекте, 22−24, известно как Петрикирхе и с 1833 года традиционно использовалось немецкой лютеранской общиной Петербурга. В советские времена здание отняли у верующих и оборудовали в нем бассейн. В 1993 году Петрикирхе вновь стала центром Немецкой евангелическо-лютеранской общины св. Анны и св. Петра.