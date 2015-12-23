Рыбинск, Ярославская область, 23 декабря, 2015, 12:36 — ИА Регнум. Один из крупнейших региональных банков России — КБ «Верхневолжский» оказался в санкционном списке, опубликованном 22 декабря 2015 года министерством финансов США. Головной офис банка находится в Рыбинске, но основную деятельность он ведет в Крыму.

www.vvbank.ru Дополнительный офис «Симферополь 1» Таврического филиала ПАО КБ «Верхневолжский», Крым

КБ «Верхневолжский» — из числа крупнейших социально ориентированных розничных банков Ярославской области. Банк был основан в 1990 году и буквально 2 недели назад отметил четвертьвековой юбилей.

На сегодняшний день банк представлен развитой сетью из 3 филиалов и 33 отделений, основная часть которых — 2 филиала и 24 дополнительных офиса расположены в Крыму. Отделения Банка открыты в г. Севастополе, Симферополе, Керчи, Феодосии, Судаке, Алуште, Партените, Саки, Евпатории, Джанкое, Белогорске, Ялте — фактически во всех экономически значимых городах Крыма. Денежные переводы осуществляются с помощью отечественной системы «Золотая корона».

Именно активная операционная деятельность банка в Крыму, вероятно, послужила причиной попадания кредитного учреждения под американские санкции. Надо отметить, что далеко не все российские банки решились вести дела на присоединившемся к России в прошлом году полуострове.

В головном офисе банка в Рыбинске сегодня от комментариев ситуации воздержались.