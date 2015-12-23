Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2015, 12:26 — ИА Регнум. Бюджет Ростовской области в 2016 году оскудеет более чем на 2,7 млн рублей только из-за поставок живых цветов, цветочных композиций из живых цветов и губернаторских букетов. Правительство региона объявило электронный аукцион на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

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Самыми дорогими оказались букеты главы региона, которые состоят из 25 роз цвета бордо, веточек гипсофилы и пальмы Робелини. Их предполагается приобрести в количестве 424 штуки. Эта позиция оценивается в 2 млн 501 тыс. 600 рублей. Более дешевыми в заказе проходят композиции из гвоздик и хризантем с листьями аспидистры, антуриума, веточками рускуса на подставке. Областные власти на 104 таких букета готовы выделить 208 тыс. рублей. И еще одна позиция, указанная в госзакупке, — гвоздика обязательно красного цвета в количестве 859 штук на общую сумму 42 тыс. 950 рублей.

Прописаны и довольно жесткие условия контракта. «Поставка товара осуществляется в течение 2016 года, включая выходные и праздничные дни, по заявкам заказчика, переданным посредством электронной почты, факсимильной связи, в телефонном режиме. Срок поставки товара указывается в заявке», — указано в условиях контракта. И только в случае поступления заявки в телефонном режиме цветы должны прибыть на место не позже чем через 1 час после звонка от заказчика.

Аукцион будет проведен в понедельник, 28 декабря.

Напомним, что на прошлой неделе парламент Ростовской области принял бюджет региона на 2016 год с дефицитом в 10,4 млрд рублей. Согласно данным главного финансового документа, доходы в будущем году запланированы в объеме 127,4 млрд рублей, что на 4,1% выше показателей нынешнего года, расходы намечены в сумме 137,8 млрд рублей (+4,3% к уровню 2015 года).