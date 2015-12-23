Пекин, 23 декабря, 2015, 12:04 — ИА Регнум. Отмена занятий в начальных и средних школах Пекина в связи с ухудшением экологической обстановки вызвала настоящий ажиотаж в сфере дистанционного обучения.

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По данным образовательного портала 17zuoye.com, количество вновь зарегистрированных пользователей 8 декабря почти в 3 раза превысило среднестатистическое количество пользователей. На сегодняшний день на сайте зарегистрированы 3 тыс. учителей и более 160 тыс. учеников.

Количество скачиваний приложения «Homework box» в период с 7 по 9 декабря 2015 г. также возросло в несколько раз. Согласно данным, предоставленным компанией TAL Education Group, наибольшей популярностью пользуются онлайн-курсы математики за 5 и 7 класс и курс физики за 8 класс. Основатель и глава исследовательского института E-learning Research Institute Лю Сэньлинь сообщил о том, что впервые рост популярности онлайн-образования был отмечен в 2003 г., когда в Китае вспыхнула вспышка острого респираторного заболевания.

Раньше многие преподаватели и родители скептически относились к образовательным интернет-ресурсам, однако современные реалии показали, что качество знаний, полученных через интернет нисколько не уступает знаниям, полученным на обычном уроке в школе, пишет «Чжунго жибао».

Неблагоприятная экологическая обстановка в столице КНР привела к отмене занятий во всех начальных и средних школах. Городские власти рекомендуют горожанам ограничить свое нахождение на открытом воздухе, а также всегда одевать средства индивидуальной защиты органов дыхания при выходе на улицу.