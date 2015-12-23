В московском метро появился новый поезд-библиотека: фоторепортаж
Москва, 23 декабря, 2015, 15:34 — ИА Регнум. В Москве 23 декабря из электродепо «Свиблово» отправился в первый рейс именной поезд «Читающая Москва». Как сообщил журналистам начальник службы внешних связей Московского метрополитена Иван Осташко, в вагонах поезда, оформленных в библиотечно-литературной стилистике, пассажиры смогут бесплатно скачивать электронные книги из «личных библиотек» участников проекта и знакомиться с именными книжными коллекциями более сотни известных людей на официальном сайте проекта «Книги моей жизни», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Уверен, что не только для нас, кто создавал этот поезд, но также и для наших пассажиров это будет действительно важная веха во взаимодействии между такой технической транспортной артерией, как Московский метрополитен, и культурной средой нашей страны», — сообщил Осташко.
Сотрудник метрополитена отметил, что в данном подвижном составе размещены отрывки из книг.
Осташко также добавил, что в столичном метрополитене могут появиться новые тематические поезда. «Дальше мы будем также радовать наших пассажиров новыми культурными проектами», — отметил он.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2015 год объявлен Годом литературы в России.
Впервые именной поезд «Читающая Москва» был запущен по Кольцевой линии 31 мая 2008 года, а с 2012 года передан из депо «Красная Пресня» в депо «Замоскворецкое» для работы на Каховской линии. В пресс-службе столичного метрополитена заявили, что в 2016 году закончится срок эксплуатации данного состава, и поезд «Читающая Москва» на Калужско-Рижской линии примет у него литературную эстафету.