Москва, 23 декабря, 2015, 15:34 — ИА Регнум. В Москве 23 декабря из электродепо «Свиблово» отправился в первый рейс именной поезд «Читающая Москва». Как сообщил журналистам начальник службы внешних связей Московского метрополитена Иван Осташко, в вагонах поезда, оформленных в библиотечно-литературной стилистике, пассажиры смогут бесплатно скачивать электронные книги из «личных библиотек» участников проекта и знакомиться с именными книжными коллекциями более сотни известных людей на официальном сайте проекта «Книги моей жизни», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Внутри поезда «Читающая Москва»

«Уверен, что не только для нас, кто создавал этот поезд, но также и для наших пассажиров это будет действительно важная веха во взаимодействии между такой технической транспортной артерией, как Московский метрополитен, и культурной средой нашей страны», — сообщил Осташко.

Сотрудник метрополитена отметил, что в данном подвижном составе размещены отрывки из книг.

Осташко также добавил, что в столичном метрополитене могут появиться новые тематические поезда. «Дальше мы будем также радовать наших пассажиров новыми культурными проектами», — отметил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2015 год объявлен Годом литературы в России.

Впервые именной поезд «Читающая Москва» был запущен по Кольцевой линии 31 мая 2008 года, а с 2012 года передан из депо «Красная Пресня» в депо «Замоскворецкое» для работы на Каховской линии. В пресс-службе столичного метрополитена заявили, что в 2016 году закончится срок эксплуатации данного состава, и поезд «Читающая Москва» на Калужско-Рижской линии примет у него литературную эстафету.