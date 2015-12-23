Лондон, 23 декабря, 2015, 11:36 — ИА Регнум. Бывший глава МИД Великобритания Уильям Хейг заявил, что страна может развалиться на части, если её граждане проголосуют за выход из ЕС, поскольку это станет основаниям для подобных действий со стороны Шотландии, сообщает Reuters.

pixx4fun.com Шотландия и Британский лев

По словам экс-министра, когда в стране пройдет референдум по вопросу членства в ЕС, он поддержит сохранение Великобритании в составе союза, «несмотря на свои собственные опасения».

Он также отметил в интервью газете Daily Telegraph, что выход страны из состава ЕС увеличит вероятность того, что из Соединенного Королевства выйдет и Шотландия, в которой националисты могут воспользоваться таким шагом как предлогом для проведения второго референдума, итоги которого в таких условиях сложно будет предугадать.

«Необходимо остановить распад Соединенного Королевства и серьезное ослабление ЕС», — сказал он.

Также бывший глава внешнеполитического ведомства заявил, что не в интересах Великобритании, если блок развалится, когда на Ближнем Востоке и в мировой экономике наблюдается столь напряженная ситуация.