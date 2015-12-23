Москва, 23 декабря, 2015, 11:50 — ИА Регнум. 24 декабря в российский прокат выходит мультфильм «Маленький принц» режиссёра-аниматора Марка Осборна, автора знаменитой «Кунг-фу Панды». Французский мультфильм снят по мотивам одноимённой повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери и является первой в истории полнометражной мультипликационной постановкой произведения.

Цитата из м/ф «Маленький принц». реж Марк Осборн. 2015. Франция

Премьера мультфильма состоялась на Каннском кинофестивале 2015 года, где он был представлен во внеконкурсном показе. Работа Осборна получила положительные отзывы кинокритиков и имеет рейтинг 90% на сайте Rotten Tomatoes.

Сюжетная линия фильма строится вокруг прилежной девочки-школьницы и её строгой мамы, разработавшей для дочки план учёбы и жизни, расписанный по часам. Однако план трещит по швам, когда в жизнь девочки врывается странный сосед, в прошлом лётчик, который рассказывает девочке о Маленьком Принце и далеких звездах. Так начинается большое путешествие девочки в мир волшебства и настоящей дружбы.

Над фильмом работали художники Селин Десрумо и Лу Романо. «Маленький принц» выполнен в двух художественных стилях: основной сюжет представлен в традиционной для американцев диснеевской манере рисунка, а самого Маленького Принца и Лиса художники изобразили приближенно к уникальным иллюстрациям книги, нарисованным самим Экзюпери и ставшим важной частью произведения.

В американском переводе фильма роли героев озвучили три лауреата премии «Оскар»: Роза говорит голосом Марион Котийяр, Лётчик — Джеффа Бриджеса, Змея — Бенисио Дель Торо. Русский дубляж выполнили Ульяна Иващенко, Сергей Гармаш, Екатерина Климова, Матвей Некрасов и другие.

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