Мурманск, 23 декабря, 2015, 11:29 — ИА Регнум. Во время Международной деловой недели, которая проходила минувшей осенью в Мурманске, город впервые посетил Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Михаэль Лотем. Цель визита — знакомство с представителями власти, бизнеса, образования. Израильтяне готовы делиться опытом и в области медицины, заявил Лотем корреспонденту ИА REGNUM. Впервые представители дипмиссии сообщили о том, что заинтересованы в развитии контактов в сфере туризма. «Мурманск, и север в принципе вполне может предложить что-то интересное израильским туристам», — уверен Генконсул.

tonkosti.ru Жилье оленеводов в тундре, Мурманская область

Израиль ждёт реакции

«Я обычно не люблю говорить о целях, по крайней мере, в рамках первого визита, — рассказал Михаэль Лотем. — В основном в рамках знакомства появляются какие-то соображения, мысли о том, как наша текущая деятельность может быть интегрирована в тот регион, в который я приезжаю, как мы можем сотрудничать. Если уж и называть это целью, то я хотел приехать, познакомиться, увидеть людей».

По словам Лотема, консульство намерено расширить сферу своего влияния, то есть развивать контакты не только в Санкт-Петербурге, но и других городах Северо-Запада.

«Последовательность наших визитов никоим образом не коррелируется со значимостью городов или с какими-либо приоритетами, — отметил Генконсул. — От последовательности посещений ничего не зависит, к примеру, не так давно мы были в Калининграде, к сожалению, визит оказался не таким продуктивным, как хотелось бы. А здесь, в Мурманске, возможно, будет какая-то зацепка, которую мы сможем развить и работать дальше».

Как заявил Михаэль Лотем, то, что действительно имеет значение — это переход от общих слов к конкретным делам.

«Обычно на встречах-знакомствах говорят, конечно, обо всем, кроме реальных дел, — сообщил Лотем. — Если местные власти, потенциальные партнёры выражают интерес к чему угодно, допустим, к сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, мы делаем домашнюю работу, готовим список компаний и предлагаем то, что может быть им интересно. Мы были в перинатальном центре Мурманска и у меня есть хорошее ощущение, что у нас может сложиться сотрудничество. Мы готовы предложить мурманским врачам конкретные вещи, если они выразят к этому интерес интерес, то, я думаю, мы сможем сделать что-то вместе».

По словам Генконсула, в построении коммуникации, сотрудничества сложность представляет далеко не первая встреча, первый шаг, и даже не второй — когда израильтяне предлагают конкретные варианты сотрудничества. «Все сложности начинаются на третьем этапе, когда мы получаем обратную связь от партнёров и когда они готовы взять ответственность на себя», — объяснил Михаэль Лотем.

Мозги и изоляция

«Вообще, когда речь заходит о сотрудничестве, первое, что приходит на ум — это не только к Мурманску относится, это развитие. Любой регион в этом заинтересован, — считает Лотем. — Но когда мы говорим о развитии местности, региона, оно не может опираться только на сырьевую базу. Колоссальное значение имеют технологии. В этом плане Израилю есть, что предложить. Мы знаем, как построить бизнес, развить технологии, наладить систему продаж — все сферы hi-tech Израиля развиты».

По словам Генконсула, на развитие израильской промышленности оказало влияние несколько факторов. «Были какие-то продукты, которые европейские страны или зарубежные страны не желали продавать Израилю вследствие бойкотирования, — пояснил Лотем. — И пришлось производить это самим, что несомненно привело к росту промышленности. Также в Израиле большая часть людей — это иммигранты со стран бывшего Советского Союза. Мозги и изоляция — вот две составляющие успеха страны сегодня».

Будущее Севера — за туризмом

Во время своего визита в Мурманск израильтяне впервые заявили о том, что им интересен регион с точки зрения развития туристических контактов. Южане хотят отдыхать на Севере, констатировал израильский дипломат.

«У мурманского туризма несомненно есть хорошие перспективы, — выразил уверенность Михаэль Лотем. — И когда мы были в Нарьян-Маре этот вопрос тоже поднимался. И Мурманск, и Север в целом вполне вероятно могут что-то интересное предложить израильским туристам. Особенно в зимнее время».

К слову, ежегодно Мурманскую область посещает порядка 300 тысяч туристов, в том числе более 20 тысяч резидентов зарубежных стран. А с учетом нарастающего интереса к российской Арктике и её туристическому продукту Мурманскую область недавно признали самой притягательной для туристов в Арктической зоне Российской Федерации. Таковы данные Национального туристического рейтинга.

Об Арктике

Тем временем в вопросах освоения Арктики Израиль не может выступать равнозначным партнёром для Мурманской области, отметил Лотем.

«Израильтянам сложно быть экспертами в вопросах освоения Арктики, — заявил дипломат. — Всё-таки мы очень сильно отличаемся, но если говорить о сотрудничестве, то мы можем выстраивать его на каких-то общих платформах».

«Вряд ли случится такое, что израильская компания придет сюда и скажет: «Ну-ка, посмотрите, мы знаем, как решить вашу проблему, связанную с освоением Арктики», — продолжил дипломат. — Если местная компания столкнется с каким-то вызовом, с какой-то проблемой, которую она не может решить, израильтяне смогут предложить свой опыт. Так, кстати, произошло с аэрокосмической сферой, когда нашим компаниям дали задание, вернее, поставили перед ними какую-то неразрешимую для других стран проблему, они ее успешно решили. Они ей занялись, по крайней мере».