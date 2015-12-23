Пекин, 23 декабря, 2015, 11:08 — ИА Регнум. На этой неделе стали известны подробности о новинке китайского автопрома — спорткаре с электрическим двигателем Qiantu K50. Представленная в начале 2015 г. на автосалоне в Шанхае, модель поступит в продажу к марту 2016 г.

pcauto.com.cn Qiantu K50

Производители спорткара заявили, что завод по сборке модели К50 уже готов, и к концу 2016 г. компания Qiantu планирует выпускать 50 тыс. автомобилей ежегодно. Электрический спорткар из Китая успешно прошел все европейские тесты безопасности. Технические характеристики автомобиля впечатляют даже самого искушенного автолюбителя, пишет «Тайпинян цичэ»

Согласно заявлениям представителя Qiantu, спорткар будет оснащен 408-сильным электрическим двигателем с дальностью хода в 300 км. Разгон до 100 км/ч займет от 2,3 до 4,6 с в зависимости от комплектации. Стоимость автомобиля пока не известна, по предварительным подсчетам специалистов, она будет колебаться от $80 тыс. до $120 тыс.

Tesla Motors — американская автомобильная компания, разработавшая первый в мире электрический спорткар. Продажи первого автомобиля от Tesla начались в 2006 г. Модельный ряд представлен 3 автомобилями.