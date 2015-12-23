Москва, 23 декабря, 2015, 11:07 — ИА Регнум. Замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков заявил журналистам, что транспортный самолет Минобороны РФ доставил 12-метровую светодиодную елку для военнослужащих в Сирийской Арабской Республике.

eva.ru Светодиодная елка

По его словам, елка уже установлена на авиабазе «Хмеймим». Кроме того, живые и искусственные деревья были отправлены на военные базы РФ в Абхазии, Армении, Киргизии, Южной Осетии, Приднестровье и Таджикистане.

Булгаков уточнил, что всего в военных гарнизонах и городках ВС РФ на территории страны и за ее пределами было установлено около 60 тыс. новогодних елок.