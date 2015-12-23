Москва, 23 декабря, 2015, 10:51 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин призвал политиков не разбрасываться обещаниями в экономической сфере, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Затянем

«Сейчас не время, чтобы политики позволяли себе разбрасываться всякими обещаниями в экономической сфере, даже если они кажутся полезными для предстоящих избирательных кампаний», — заявил Нарышкин, завершая осеннюю сессию Госдумы.

«Люди ждут от нас взвешенных решений и исполнимых инициатив, мы не имеем права вводить в заблуждение ни себя, ни других, провоцировать социальную роль и опасную игру на этом поле», — отметил спикер Госдумы.