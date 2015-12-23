Москва, 23 декабря, 2015, 10:30 — ИА Регнум. На введении уголовно-правового запрета на коммерческое суррогатное материнство настаивает член Совфеда Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Сенатор предлагает приравнять суррогатное материнство в Уголовном кодексе РФ к торговле людьми. Предусмотренное наказание — до 10 лет лишения свободы. Оно коснется только посредников — коммерческих организаций. Суррогатная мать будет рассматриваться как жертва совершенного преступления.

sva-mama.ru Коммерческое материнство

Законопроект, предполагающий поправки к статье 127.1 УК РФ «Торговля людьми», сенатор внесет на рассмотрение Госдумы уже в начале 2016 года — после обсуждения с экспертами.

По мнению Мизулиной, в России коммерческое суррогатное материнство должно быть приравнено к одному из способов торговли людьми, как это уже сделано в ряде стран, например, в Германии, Франции, Норвегии, Австрии, Швейцарии, Дании, Италии.

«Мы не требуем полного запрета суррогатного материнства. Есть случаи, когда этот способ остается для супружеской пары единственной возможностью иметь собственных биологических детей, — уточняет сенатор. — Мы призываем к контролю коммерческой его составляющей. В России это явление приобрело исключительно коммерческую основу».

«Женщина — это священный грааль. Превращать женское тело в коммерческую машину по производству детей — неэтично и аморально, — считает депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР). — Тема ответственности за проведение процедур суррогатного материнства актуальна, но ее нужно увязать со всеми доступными возможностями по созданию полноценной семьи: усыновление, отказ от абортов и сохранение здоровья женщины. Нежеланных детей не бывает. Государство должно платить за операции ЭКО, уговаривать не делать аборты, в том числе рублем».