Москва, 23 декабря, 2015, 10:17 — ИА Регнум. Госдума ввела уголовную ответственность за неоднократное незаконное проникновение на подземные или подводные охраняемые объекты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении. УК дополнился статьей, предусматривающей уголовную ответственность за неоднократное незаконное проникновение на подземный или подводный охраняемый объект.

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Ответственность наступает, если нарушитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние, и период административного наказания за предыдущий проступок еще не истек.

Штрафы за подобное нарушение составят до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Аналогичные нарушения, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой, либо в случае, если эти деяния создали угрозу раскрытия гостайны, будут наказываться штрафом в размере до 700 тыс. рублей. Также за это правонарушение предполагается штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.