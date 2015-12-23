Москва, 23 декабря, 2015, 10:16 — ИА Регнум. Госдума ввела штрафы для коллекторов, требующих долги для украинских банков с проживающих в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Так, предъявление к заемщикам, проживающим в Крыму, требований по выплате кредитов банкам, действовавшим на территории Крыма, лицами, не соответствующими требованиям, предъявляемым законодательством к их деятельности, влечет штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юрлиц от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

.centersoveta.ru Коллектор

Госдума также приняла закон о порядке погашения задолженностей жителей Крыма и Севастополя перед украинскими кредитными организациями. Действие закона распространяется на задолженность перед банками, в отношении которых Нацбанк Украины принял решение о прекращении их деятельности на территории Крыма и Севастополя.