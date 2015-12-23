Пекин, 23 декабря, 2015, 10:09 — ИА Регнум. Легендарный китайский баскетболист Яо Мин номинирован на попадание в Зал славы им. Нейсмита за вклад в развитие мирового баскетбола.

sinocom.ru Китайский баскетболист Яо Мин

Яо Мин может стать первым в истории китайским баскетболистом, удостоившимся такой чести. Китайский спортсмен заявил, что он очень взволнован и надеется на благополучный исход.

Попадание в Баскетбольный зал славы NBA — высшая награда и признание заслуг для любого профессионального баскетболиста. Зал был основан в 1968 г. в Спрингфилде, штат Массачусетс.

В настоящий момент в нем запечатлены имена более 300 спортсменов, чей вклад в развитие баскетбола неоспорим, пишет «Соуху тиюй»

Яо Мин — выдающийся баскетболист из Шанхая. С 2002 г. выступал за американский клуб «Хьюстон рокетс», окончил карьеру в 2011 г. из-за многочисленных травм. В настоящее время занимается развитием баскетбола в Китае. Яо Мин является одним из самых известных граждан КНР в мире.