Вашингтон, 23 декабря, 2015, 10:07 — ИА Регнум. NASA опубликовало самые высококачественные фотографии карликовой планеты Цереры, которые сделал космический зонд Dawn с рекордно низкой высоты 358 километров. Снимки были размещена на официальном сайте американского космического агентства.

www.nasa.gov Поверхность Цереры

Изображения Цереры аппарат сделал 10 декабря при помощи уникальных систем визуализации, включая 3D. Сейчас снимки изучают специалисты, чтобы как можно лучше понять структуру поверхности планеты и дать зонду дальнейшие распоряжения.

Интересно, что представители NASA рассказали, что аппарат Dawn начал спуск с высоты 1470 км до 385 км, то есть аппарат спустился на чрезвычайно низкое, рекордное, расстояние еще в октябре. Ученые планировали, что зонд должен был смотреть на «солнечную» сторону карликовой планеты, на это ушло около шести недель, именно поэтому Dawn долго выполнял свою миссию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский космический зонд Dawn зафиксировал на поверхности карликовой планеты множество пятен, некоторые время специалисты не давали объяснений по поводу происхождения участков такого рода.

10 декабря в NASA объяснили, что происхождение ярких пятен на Церере связано с началом метеорных ударов. Также ученые объяснили, что, скорее всего, чрезмерная яркость кратеров говорит о том, что на планете присутствуют такие вещества, как сульфат магния и «английская соль» (гептагидрат сульфата магния).