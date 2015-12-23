Стамбул, Турция, 23 декабря, 2015, 09:33 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате взрыва в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен, сообщает Reuters.

portalglobus.ru Аэропорт Стамбула

Отмечается, что жертвами стали два сотрудника технического персонала аэропорта. Пострадавшие — уборщики — получили серьезные ранения, оба госпитализированы.

О причинах взрыва на данный момент информации нет.

Как заявили в авиакомпании, в момент инцидента, произошедшего в 2:05 по местному времени, в районе взрыва не было пассажиров, а работа аэропорта шла в штатном режиме.

По сообщениям государственного информационного агентства Anadolu, после взрыва все входы в аэропорт были блокированы сотрудниками полиции. Они провели обыск транспортных средств.