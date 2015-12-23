Пекин, 23 декабря, 2015, 09:27 — ИА Регнум. В г. Чэнду, провинция Сычуань, прошел 24-й Международный чемпионат по памяти. Победителем стала 10-летняя Янь Цзяшуо из г. Цзинань, провинция Шаньдун. Янь Цзяшуо стала самой молодой победительницей турнира за всю его историю.

sd.people.com.cn 10-летняя Янь Цзяшуо

Китайская школьница продемонстрировала феноменальные способности. Янь Цзяшуо удалось запомнить и затем воспроизвести 1080 цифр в точном порядке, а также последовательность из 646 игровых карт. По условиям турнира на запоминание цифр и карт участникам выделяется 60 минут, пишет «Жэньминь жибао».

Янь Цзяшуо присвоено звание мастера памяти международного класса. Ее родители уже сообщили, что девочка примет участие в 25-м Международном чемпионате по памяти.