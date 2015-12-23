Москва, 23 декабря, 2015, 09:06 — ИА Регнум. Надежды на бурный рост внутреннего туризма в 2016 г. могут не оправдаться. Накануне представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что спрос по внутренним направлениям будет сдерживаться ростом цен в здравницах и пансионатах черноморских курортов РФ примерно на 30%. При этом из тех, кто уже побывал в Крыму этим летом, около четверти не планируют туда возвращаться, объясняя это высокими ценами на фоне падающих доходов.

tonkosti.ru Гаспра, Крым

Текущий год, в связи с ослаблением рубля, ограничениями на выезд по таким популярным направлениям, как Турция и Египет, привел к некоторому увеличению спроса на путешествия внутри России. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, по сравнению с 2014 годом, спрос на внутренний туризм вырос на 10−15%. По другим оценкам — на 30%.

Несмотря на позитивные изменения, ситуация в целом далека от идеала, считают представители туротрасли, пишет «Независимая газета».

Так, по словам Ломидзе, четверть туристов, которые отдохнули в Крыму в 2015 году, не хотят возвращаться на полуостров из-за высоких цен. «Туристические компании, которые в 2015 году предлагали крымский туристический продукт, отмечают, что больше всего туристам в Крыму понравилась природа. Примерно столько же опрошенных сообщили, что им понравилось море. Ни в первом, ни во втором случаях нет заслуги представителей сферы гостеприимства», — сказала она. «При этом практически 25% туристов, которые уже отдохнули на полуострове, не выразили желания вернуться в Крым из-за того, что завышенные цены не стали гарантией качественного отдыха, высокого сервиса и хорошего отношения к туристам», — говорит Ломидзе.

«Перейдя на российский рубль, крымские предприниматели значительно подняли цены — зачастую до уровня европейских. Но многие не позаботились о том, чтобы повысить уровень сервиса, улучшить инфраструктуру», — констатировала Ломидзе.

В итоге прогноз по туристическому сезону следующего года выглядит противоречиво. Ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов указывал, что только за счет закрытия Турции и Египта внутренний турпоток в 2016 году может увеличиться на 3−5 млн человек. В то время как в АТОР полагают, что спрос по внутренним направлениям может оказаться заметно хуже прогнозов Ростуризма. В частности, указывают в ассоциации, российские отели, расположенные на черноморских курортах, уже заявили о росте цен на следующий год на 30%. «Курорты пребывают в некоторой эйфории, ожидая, что все туристы, не поехавшие в Турцию и Египет, поедут к ним. Но это будет только при условии, что не будет нового повышения цен. Но сейчас идут переговоры о том, чтобы заявленные цены, которые уже примерно на 30% выше прошлогодних, не стали окончательными», — сообщает Ломидзе. Если эйфория у работников принимающих курортов не пройдет, это изменит картину спроса. «С такими ценами не все потенциальные туристы согласятся ехать на эти курорты», — полагают в АТОР. В пример исполнительный директор АТОР привела Анапу и Геленджик, которые летом 2015 года подняли цены. Спрос снизился, и в середине лета пришлось снижать цены, пояснила она.

Тем не менее ценник на туристические путевки в следующем году, скорее всего, будет повышен, говорят эксперты «НГ». «Туристическая отрасль пострадала от запретов полетов в Египет и в Турцию. Поэтому она надеется так или иначе получить компенсацию», — отмечает профессор кафедры менеджмента и сервиса Академии народного хозяйства и госслужбы Галина Дехтярь. И, по ее мнению, рост внутреннего потока не может случиться сам собой, только благодаря проблемам выездного туризма. «Сейчас мы наблюдаем приток туристов с зарубежных направлений. Но мы также видим, что уходят туристы, которым не хватает денег на хоть какой-то отдых. Так что ключевым фактором по-прежнему остается цена. От нее и будет зависеть сезон-2016», — полагает эксперт.

«Интерес большой части российских туристов сосредоточен на внутреннем туризме, так как поездка за рубеж стала для большинства дорогим удовольствием», — говорит гендиректор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова. Впрочем, замечает председатель отделения «Деловой России» по развитию турбизнеса Алексей Парфененок, условий для масштабного развития внутреннего туризма фактически нет. «Комплексного развития внутреннего туризма у нас не было с советских времен. Есть лишь отдельные элементы необходимой инфраструктуры», — подчеркивает он.

Однако проблемы в отрасли не остановят рост на отдельных направлениях, указывают эксперты. «Развитие событийного внутреннего туризма в 2016 году может показать рост в пределах 15−20%, если цены на гостиницы вырастут не более чем на 10% и будут дотации на перевозки пассажиров», — считает Дехтярь. Спрос же на отдых на морских курортах РФ, по ее мнению, увеличится на 20%. С ее прогнозом согласен и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Борзыкин. Тем не менее, продолжает эксперт, спрос по внутренним направлениям все равно остается низким. «У нас 50% россиян по-прежнему не могут себе позволить ни Крым, ни Сочи», — подчеркивает он.

К тому же, уверен Парфененок, любое увеличение спроса на отдых в России может оказаться лишь временным всплеском интереса к отечественным направлениям из-за запрета Турции и Египта. «Есть вероятность, что после снятия запретов на внутренних курортах могут остаться лишь представители силовых структур, ограниченные в выездах за рубеж, а остальные вернутся к привычным заграничным курортам», — заключает эксперт.