Москва, 23 декабря, 2015, 09:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря встретится с представителями крупного российского бизнеса, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Уточняется, что встреча в формате круглого стола инициирована Кремлём. В частности, на нее приглашены контролирующий акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Также не исключается участие главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Повестку встречи Кремль не раскрывает. Евтушенков подтвердил РБК свое участие, по его словам, обстановка будет неформальная, кто какие темы хочет обсудить — такие и поднимает. Представитель Алекперова также подтвердил участие бизнесмена, не уточнив деталей.