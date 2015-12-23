Лос-Анджелес, США, 23 декабря, 2015, 09:03 — ИА Регнум. В честь известного американского режиссёра Квентина Тарантино установлена золотая звезда на Аллее славы в Голливуде. На торжественную церемонию открытия Тарантино приехал в сопровождении съёмочной группы его фильма «Омерзительная восьмерка», сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Криминальное чтиво». Реж. К. Тарантино. 1994. США Сэмюэль Джексон и Квентин Тарантино

Звезда Голливуда так прокомментировал своё награждение: «Очень здорово. Должно быть, я стал большой шишкой», — сказал Тарантино.

Тарантино исполнил для своего друга — актёра Сэмуэла Джексона, который приехал на церемонию вместе с Тарантино в свой день рождения, поздравительную песню «Happy Birthday». Поздравить Тарантино также приехали его друзья-актёры Демиан Бишир, Тим Рот и Уолтон Гоггинс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Квентин Тарантино собирается окончить свою режиссёрскую карьеру. Это произойдёт после окончания съёмок десятой его режиссёрской работы. Сейчас Тарантино снимает фильм «Омерзительная восьмёрка».

Напомним, что Квентином Тарантино снял ряд широко известных фильмов, в том числе «Бешеные псы» (1992 год), «Джеки Браун» (1997 год), «Убить Билла» (в двух частях, 2003—2004), «Доказательство смерти» (2007 год), «Бесславные ублюдки» (2009 год) и «Джанго освобождённый» (2012 год). Мировую известность получил после картины «Криминальное чтиво» (1994 год).

Читайте подробнее: Тарантино снимет свой последний фильм