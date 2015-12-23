Вашингтон, 23 декабря, 2015, 09:01 — ИА Регнум. Во вторник, 22 декабря, стало известно, что запуск исследовательской миссии Insight на Марс отложен на неопределенный срок, сообщает пресс-служба NASA. Причиной перенесения полета является нарушение вакуумной оболочки вокруг датчиков.

Цитата из к/ф «Марсианин». реж Ридли Скотт. 2015. США

В NASA объяснили, что сотрудники агентства безуспешно пытались ликвидировать приток воздуха на ключевой компонент исследовательского груза, поэтому после тщательного анализа ситуации было принято решение о перенесении запуска на март следующего года.

«Сейсмометр до сих пор находится во Франции, вопреки технике безопасности воздух «просачивается в вакуумную оболочку с сенсорными» датчиками прибора», — уточнили в NASA.

ИА REGNUM напоминает, миссия Insight заключается в исследовании геологической структуры Марса, запуск планировали изначально на 6 марта 2016 года, однако теперь аппарат начнет свою работу по Красной планете позже: пока не будет устранена неисправность. Срок исследований Красной планеты был ограничен 728 днями.

Как отмечают специалисты, в 2016 году благоприятным периодом для запуска является временной отрезок с 4 по 30 марта, если миссия не будет запущена в этот промежуток, то следующий раз это возможно будет сделать лишь через 26 месяцев.

Основной прибор — сейсмометр Insight (Seismic Experiment for Interior Structure — SEIS), разработанный специалистами Национального центра космических исследований Франции. Старт миссии должен будет осуществиться с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).