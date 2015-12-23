Москва, 23 декабря, 2015, 08:52 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ автомобильная дорога Кострома — Шарья — Киров — Пермь включена в перечень прочих федеральных дорог и в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, сообщается на сайте правительства РФ.

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Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Кострома — Шарья — Киров — Пермь проходит по Костромской, Кировской областям и Пермскому краю и соединяет административные центры субъектов Федерации. Её общая протяжённость — 882,383 км (373,921 км проходят по Костромской области, 409,913 км — Кировской области и 98,549 км — Пермскому краю).

Включение автомобильной дороги в эти перечни позволит соединить по кратчайшему расстоянию между собой административные центры субъектов Федерации — города Кострома, Киров и Пермь, улучшить качество обслуживания участников дорожного движения, повысить безопасность дорожного движения, будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети.