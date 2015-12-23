Москва, 23 декабря, 2015, 08:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин похвалил разработчиков онлайнового танкового экшна Armored Warfare: Проект Армата за то, что игра продвигает за рубежом российские технологии и военную технику.

mmonlinegame.ru Armored Warfare

Новинку российскому лидеру продемонстрировали на форуме «Интернет Экономика 2015», который прошел в Москве 21−22 декабря. В рамках мероприятия представители отечественной IT-отрасли и правительства обсуждали дальнейшее долгосрочное развитие российского интернет-сегмента и связанных с ним отраслей экономики.