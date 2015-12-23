Оренбург, 23 декабря, 2015, 08:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2015 году большинство предприятий (94%), ставшие респондентами выборочного исследования органов статистики, оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургстате. Удовлетворительную оценку ситуации дали 87% респондентов, 4% предполагают ее улучшение, 7% имеют пессимистические оценки относительно их экономического положения.

Илайхью Веддер. Мир и процветание. Фреска в библиотеке Конгресса, Вашингтон. 1896

Больше всего предприятий-респондентов, довольных своим экономическим положением среди субъектов ПФО — в Пензенской области (27%), максимум пессимистов (28%) — в Башкирии. Удовлетворены экономическим положением от 53% до 87% — в зависимости от субъекта, где опрашивались респонденты.

В целом по ПФО в 2015 году руководители 91% организаций оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную». Не ожидают изменения экономической ситуации в следующем году 68% респондентов, 28% предполагают ее улучшение, 3% имеют пессимистические оценки относительно их экономического положения.

Основными целями инвестирования в основной капитал в 2015 году, как и в предыдущие годы, являлись замена изношенной техники и оборудования, на это указали 80% респондентов (в 2014 г. — 72%) и автоматизация или механизация существующего производственного процесса — 63% (в 2014 г. — 62%). На повышение эффективности производства с целью экономии энергоресурсов указали 53% респондентов, внедрения новых производственных технологий — 44% респондентов.

Доля числящихся в организациях машин и оборудования в возрасте до 10 лет составляла 29%, от 10 до 20 лет — 60%, в возрасте свыше 20 лет — 8% от их наличия. Средний возраст транспортных средств составил 11 лет, зданий — 25 лет, сооружений — 21 год, машин и оборудования — 13 лет.

Недостаток собственных финансовых средств являлся основным фактором, ограничивающим инвестиционную деятельность (на это указали 67% руководителей обследованных организаций, в 2014 г. — 58%). Высокий процент коммерческого кредита отметили 50% респондентов (в 2014 г. — 25%), инвестиционные риски — 59% (в 2014 г. — 25%).

Среди факторов, стимулирующих инвестиционную активность, респондентами отмечены: спрос на продукцию организации (54%), состояние технической базы организации (25%), количество квалифицированных работников для использования нового оборудования (19%), прибыльность инвестиций в основной капитал (16%).