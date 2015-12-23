Пекин, 23 декабря, 2015, 08:43 — ИА Регнум. 23 декабря власти Тяньцзина (Китай) впервые объявили о введении высшего «красного» уровня опасности, вызванного неблагоприятной экологической обстановкой. Уже несколько дней подряд над городом висит густой смог. Муниципальные власти вводят ряд ограничений, которые должны улучшить экологическую ситуацию в городе. Все ограничения будут сняты в утром 24 декабря.

thestar.com Смог в Китае

«Красный» уровень опасности в Тяньцзине был введен вслед за аналогичными тревогами в Пекине, где высший уровень был объявлен второй раз за месяц, и городами в провинции Хэбэй — в Баодине, Ханьдане, Ланфане и Синтае «красный» уровень опасности будет снят не ранее 25 декабря. Впервые в истории высшие уровни экологической опасности вводятся сразу в трех регионах Китая, пишет «Чжунго жибао».

Главный инженер Бюро охраны окружающей среды г. Тяньцзина Сань Жэнь рассказал о том как вводятся уровни экологической опасности в КНР. Как сообщил Сань Жэнь, каждый отдельный регион в КНР имеет свои экологические нормы и стандарты, нарушение которых дает право на объявление одного из уровней экологической опасности. В Тяньцзине для объявления тревоги необходимо, чтобы показания Индекса качества воздуха превышали отметку в 500 ед. более 24 часов. В Пекине же достаточно загрязнения воздуха в 200 ед. на протяжении 72 часов.

По заявлению директора департамента экстренного оповещения пекинского Бюро охраны окружающей среды Ван Биня, в настоящее время ведется работа по созданию единых экологических стандартов для северных провинций. Власти активно разрабатывают план развития северных регионов с учетом изменившейся экологической обстановки.

Ситуация с загрязнением воздуха обострилась в КНР в начале декабря. Сложная экологическая обстановка в северной части Китая вызвана использованием низкокачественного угля для отопления, выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий.

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