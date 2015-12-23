Москва, 23 декабря, 2015, 08:38 — ИА Регнум. Антироссийские санкции являются инструментом реальной борьбы против тех, кого Вашингтон считает врагом, уверен председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).

twitter.com/alexey_pushkov

Он написал в своем микроблоге в Twitter: «Санкции — реальная политика США в отличие от пустых заявлений и риторики. Иллюзии неуместны: США применяют их пр. тех, кого считают врагами».

ИА REGNUM напоминает, 22 декабря власти США сообщили о расширении списка антироссийских санкций. 31 компания, платежный сервис «Яндекс.Деньги» и две дочерние компании Сбербанка — все эти предприятия пополнили новый перечень санкций против России.

Как заявил глава Управления контроля иностранных активов (OFAC) при министерстве финансов США Джон Смит, отсутствие прогресса по Украине стало причиной расширения санкций.

Также, по словам Смита, очень важно, чтобы российская сторона выполняла необходимые меры для реализации Минских соглашений. «Чтобы поддерживать эффект наших мер, нам нужно периодично обновлять наши списки», — объяснил Смит.