Вашингтон, 23 декабря, 2015, 08:13 — ИА Регнум. Большинство кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партий критикуют политику вмешательства США во внутренние дела других государств с целью замены «диктаторских» режимов на «демократические», пишет обозреватель Los Angeles Times Дойл Макманус.

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Если ранее президент США Джордж Буш планировал изменить весь Ближний Восток в рамках «программы свободы», а последовавший за ним Барак Обама использовал военную силу против ливийского лидера Муаммара Каддафи, то теперь кандидатов в президенты США явно меньше интересует, кто будет править в Дамаске — Асад или кто иной.

Сторонников концепции смены режимов осталось трое — Хиллари Клинтон от Демократической партии и Марко Рубио и Джеб Буш от Республиканской партии.