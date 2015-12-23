Пекин, 23 декабря, 2015, 08:06 — ИА Регнум. Спасателям удалось достать из-под завалов мужчину, который провел под горой породы 60 часов, сообщает Sky News.

news.sina.com.cn Работы по спасению людей из-под завалов в Шэньчжэне

Как заявили в службе спасения Шэньчжэня, им оказался житель Чунцина. На данный момент из-под завалов, вызванных сходом оползня, спасено семь человек, еще 66 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая в результате схода оползня обрушилось несколько жилых домов.