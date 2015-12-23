Оренбург, 23 декабря, 2015, 08:01 — ИА Регнум. В Оренбурге с 2016 года вырастет тариф на поездку в электротранспорте. Рост составит 2 рубля: с 11 до 13 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургском горсовете.

Михаил Попов orenburg-trolleybus.narod.ru Троллейбус. Оренбург

С 2012 года сумма оплаты за проезд в троллейбусах оставалась неизменной. Однако в связи с общей экономической ситуацией убытки перевозчиков возрастают ежегодно, поэтому депутатский корпус 22 декабря на пленарном заседании принял решение о повышении тарифа.

Стоит отметить, что во время подготовки документа тема вызвала много споров на заседаниях профильных комитетов. Часть депутатов выступила за постепенное повышение тарифа, начиная с 12 рублей. Однако, по мнению другой части депутатов, в этом случае запланированная в проекте бюджета субсидия не закроет убытки муниципальных перевозчиков в 2016 году — при том, что компенсация проезда для городских пенсионеров сохранится.

В проекте приводится ряд экономических обоснований повышения тарифа, например, увеличение стоимости запчастей, страховки и низкую заработную плату работников транспортной сферы.

Вместе с тем, как отметили в горсовете, даже предлагаемая администрацией города корректировка тарифа не выведет Оренбург в число городов с самой высокой платой за проезд в муниципальном транспорте: 13 рублей — это самый низкий показатель тарифа в городах Приволжского федерального округа.

Напомним, 5 апреля в Оренбурге до 17 рублей выросла цена на проезд в автобусах и маршрутных «Газелях». Последний раз подобное повышение произошло в июне 2013 года.

Читайте также: В Оренбурге тариф на проезд в автобусах вырастет на 2 рубля

Кроме Оренбурга, в новом году планируется повышение тарифа на проезд в муниципальном автобусе в Курманаевке. В настоящее время заявка муниципального образования рассматривается в Департаменте по ценам и регулированию тарифов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе экономики администрации Курманаевского района, планируется, что рост составит 6 рублей: с 9 до 15. Последний раз тариф увеличивался полтора года назад на 2 рубля.

Не исключено, что во втором полугодии 2016 года увеличится стоимость поездки в муниципальном общественном транспорте в Орске, где последний раз стоимость поездки подорожала на 2 рубля летом 2013 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии. Сейчас поездка в трамвае стоит 12 рублей, в автобусе — 14 рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте по ценам и регулированию тарифов Оренбургской области, инициативу повышения тарифов проявляют муниципальные образования, эксперты оценивают заявку и дают экономическое обоснование тарифа. На 21 декабря в департаменте находилась лишь одна заявка — от Курманаевки.

Добавим, что транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом в Оренбургской области осуществляется на основании закона Оренбургской области от 4 марта 2011 года № 4326/1015-IV-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в Оренбургской области».

По данным портала органов госвласти Оренбургской области, в настоящее время в областной реестр регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов внесено 186 маршрутов (50 — пригородных, 136 — междугородных), которые обслуживают 257 перевозчиков различной формы собственности. На маршрутах задействовано более 1000 единиц автобусов.

Межмуниципальные автобусные маршруты проходят по территориям всех 43 муниципальных районов и городских округов области, а также соединяют областной центр со всеми городами и районными центрами региона.

Координацию деятельности муниципальных образований области, перевозчиков всех форм собственности осуществляет Межведомственная транспортная комиссия Оренбургской области, в состав которой входят представители министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, муниципальных образований, управления ГИБДД, Управления государственного автодорожного надзора, Управления Федеральной налоговой службы, Управления Роспотребнадзора и других федеральных и областных структур.

В 2014 году из бюджета области на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям в решении вопросов транспортного обслуживания населения направлено 219,2 млн руб.

В целях внедрения в процессы организации пассажирских перевозок инновационных технологий, повышения безопасности и качества обслуживания населения, в том числе льготных категорий граждан, совершенствования учета проезда пассажиров, повышения эффективности использования бюджетных средств, выделяемых для перевозки пассажиров продолжается работа по внедрению безналичного расчета за проезд на пассажирском транспорте общего пользования с использованием микропроцессорных пластиковых карт «Социальная транспортная карта», «Транспортная карта горожанина» и других, а также спутниковых навигационных систем «ГЛОНАСС/GPS».

Читайте также: В Оренбуржье ограничат число поездок по социальной транспортной карте

Система безналичного расчета, в том числе по перевозке льготных категорий населения по «Социальным транспортным картам» работает в городах Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бугуруслане, Оренбургском, Саракташском и Новоорском районах.

Всего оборудовано транспортными терминалами 1300 единиц транспорта, в том числе 946 коммерческого.

Напомним, что в 2015 году правительство Оренбуржья внесло изменения, согласно которым с 1 апреля количество поездок по социальной транспортной карте (СТК) в течение месяца с даты активации не может превышать 60. До этого количество поездок не ограничивалось.