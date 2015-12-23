Москва, 23 декабря, 2015, 07:35 — ИА Регнум. 31 декабря в России снова предложили сделать выходным. Второй год подряд такую просьбу в Минтруд направляет член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

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По его словам, как пишут «Известия», необходимо принять во внимание тот факт, что 31 декабря официально считается предпраздничным и, соответственно, коротким рабочим днем. Обычно в этот день руководства уже нет на рабочем месте, а многие сотрудники берут отгулы, чтобы успеть подготовиться к празднику.

Также общественник отмечает, что перед Новым годом никаких серьёзных решений в компаниях не принимается.

«Никакой нужды нет и в работе госучреждений — сомневаюсь, что кто-то пойдет в этот день оформлять документы. Исходя из этого, можно смело признать 31 декабря неэффективным рабочим днем, — добавил он.

Член ОП РФ добавил, что в 2015 году в некоторых регионах проводились общественные слушания, посвященные этому вопросу. В итоге на уровне общественности инициативу поддержали порядка 10 субъектов.

В 2014 году инициативу Хамзаева в правительстве отклонили.

Напомним, что нынешние зимние каникулы продлятся с 1 по 10 января.