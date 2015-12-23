31 декабря снова предложили сделать выходным
Москва, 23 декабря, 2015, 07:35 — ИА Регнум. 31 декабря в России снова предложили сделать выходным. Второй год подряд такую просьбу в Минтруд направляет член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.
По его словам, как пишут «Известия», необходимо принять во внимание тот факт, что 31 декабря официально считается предпраздничным и, соответственно, коротким рабочим днем. Обычно в этот день руководства уже нет на рабочем месте, а многие сотрудники берут отгулы, чтобы успеть подготовиться к празднику.
Также общественник отмечает, что перед Новым годом никаких серьёзных решений в компаниях не принимается.
«Никакой нужды нет и в работе госучреждений — сомневаюсь, что кто-то пойдет в этот день оформлять документы. Исходя из этого, можно смело признать 31 декабря неэффективным рабочим днем, — добавил он.
Член ОП РФ добавил, что в 2015 году в некоторых регионах проводились общественные слушания, посвященные этому вопросу. В итоге на уровне общественности инициативу поддержали порядка 10 субъектов.
В 2014 году инициативу Хамзаева в правительстве отклонили.
Напомним, что нынешние зимние каникулы продлятся с 1 по 10 января.