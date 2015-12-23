Лондон, 23 декабря, 2015, 07:18 — ИА Регнум. Хакеры Anonymous выпустили очередное видеообращение: на этот раз они пригрозили кибер-войной руководству Турции, обвинив его в пособничестве «Исламскому государству» (ИГ), пишет газета Daily Mail.

all-pix.com Маска Гая Фокса

Обращение сделал один из хакеров в маске британского Гая Фокса, которого они используют в качестве символа своей деятельности. Обвинения в пособничестве ИГ прозвучали в адрес президента Турции Раджепа Эрдогана.

«Турция поддерживает ИГ, покупает у нее нефть и лечит в госпиталях ее боевиков. Для нас неприемлемо, чтобы Эрдоган, лидер Турции, продолжал и дальше оказывать помощь ИГ», — заявил хакер.

«Гай Фокс» также пообещал устроить кибер-атаки против турецких властей. «Если вы не прекратите поддерживать ИГ, мы и дальше будем проводить атаки против вашего сегмента интернета, ваших корневых серверов, ваших банков и заблокируем сайты вашего правительства», — пояснил он.

Хакеры Anonymous объявили войну террористам ИГ в ноябре 2015 года. Они выпустили видеообращение, в котором пообещали усилить борьбу с организацией «Исламское государство» за террористическую атаку на Париж (Франция), которая была осуществлена 13 ноября.

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Напомним, что Гай Фокс жил в XVII веке в Англии. Является самым знаменитым участником Порохового заговора против английского и шотландского короля Якова I в 1605 году.