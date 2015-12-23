Бийск, Алтайский край, 23 декабря, 2015, 07:05 — ИА Регнум. Маленькой пациентке горбольницы Бийска, скорее всего, потребуется пластическая операция, поскольку носик ребенка сильно покалечил кролик. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете. Тем самым, СК опроверг информацию сайта «Наш Бийск», которые ранее сообщили, что ребенка покусали крысы.

В Алтайском крае от укусов кролика пострадала 1,5-месячная девочка

Известно, что маленькая пациентка поступила в хирургическое отделение байской горбольницы 10 декабря из села Алтайское. «На личике девочки врачи обнаружили множество ранок, но больше всего пострадал носик: практически полностью уничтожены его кончик, крылья носа, перегородка», — информируют бийские журналисты. Они также привели мнение медиков, которые осмотрели ранки и пришли к выводу, что мелкие и глубокие отметины на лице ребенка оставили, скорее всего, крысы.

«Хотя родители утверждают, что не знают, какое животное покалечило ребенка. В хозяйстве есть кролики — может быть и они… Но кролик — не хищное животное», — пояснили корреспондентам сайта «Наш Бийск» в администрации детской больницы.

Но в СК выяснили, что ЧП в семье, которая, кстати, характеризуется положительно, произошло по недосмотру родителей. Кролика, покусавшего грудного ребенка, во время игры запустил в дом другой ребенок. И теперь следствию в рамках проверки предстоит дать правовую оценку действиям родителей.