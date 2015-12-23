Нью-Йорк, США, 23 декабря, 2015, 06:29 — ИА Регнум. Россия воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции о продлении полномочий судей и прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) на срок до одного года. В ходе заседания российская сторона выразила разочарование очередным затягиванием дела и отсутствием прогресса в сворачивании трибунала. Остальные 14 стран-членов Совбеза ООН проголосовали в поддержку резолюции, передаёт телеканал «Россия 24».

tyt.by В те дни

Следует отметить, что в принятом документе содержится призыв к МТБЮ как можно скорее завершить свою работу. Члены Совбеза ООН напомнили, что, согласно решению от 2003 года, трибунал должен был закрыться ещё в 2010 году, а принятая позднее резолюция предписывала МТБЮ завершить работу до конца 2014 года.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Евгений Загайнов, комментируя решение воздержаться при голосовании по резолюции, заявил, что Москва не удовлетворена слишком длительным ходом процесса. Он отметил, что «своего рода первым индикатором будет беспрецедентное по своей продолжительности дело Воислава Шешеля, решение по которому ожидается не позднее чем через три месяца».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель содержался МТБЮ под стражей с 2003 года, когда он добровольно предстал перед трибуналом. Шешель является рекордсменом по числу лет, проведённых в заключении без вынесения приговора.

Его обвиняют в совершении военных преступлений в 1991—1994 годах во время войн в Боснии и Хорватии, в том числе в финансировании, руководстве сербскими добровольческими формированиями и разжигании межнациональной розни. Своей вины Шешель не признает. В последние годы состояние здоровья политика сильно ухудшилось, и осенью 2014 года МТБЮ принял решение о временном его освобождении «из соображений гуманности».