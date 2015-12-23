Гаррисберг, США, 23 декабря, 2015, 04:20 — ИА Регнум. Полиция американского штата Пенсильвания арестовала местного жителя, подозреваемого в ведении пропаганды в поддержку террористической группировки «Исламское государство», передаёт агентство Reuters.

csmonitor.com Американская тюрьма

Как заявили в прокуратуре штата, задержанный, 19-летний Джалиль ибн Амир Азиз, завёл по меньшей мере 57 аккаунтов в Twitter, чтобы «вести пропаганду насилия против США и их граждан», а также «распространять взгляды в поддержку ИГИЛ».

Если вина молодого человека будет доказана, ему может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Университета Джорджа Вашингтона «ИГИЛ в Америке: От ретвитов до Ракки», опубликованному в начале декабря, по меньшей мере 300 граждан США, почти треть из которых — женщины, действуют в социальных сетях в качестве вербовщиков «Исламского государства».

С марта 2014 года в США за пособничество ИГИЛ был осуждён 71 человек, 58 из которых являются гражданами страны. 56 человек из общего числа было арестовано только в этом году.

В исследовании отмечено, что сторонниками «Исламского государства» становятся самые разные люди: от матерей-одиночек до девушек-подростков, от мелких преступников — до студентов колледжей.