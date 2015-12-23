Подгорица, 23 декабря, 2015, 03:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич 22 декабря от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с официальным приглашением начать процесс присоединения страны к альянсу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Черногории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В соответствии с процедурой, за получением письма следует открытие переговоров о вступлении, которые продлятся несколько месяцев. После их окончания ожидается подписание государствами-членами НАТО протокола о присоединении Черногории к НАТО и начало процесса его ратификации. Протокол позволит Черногории принимать участие в большинстве саммитов НАТО», — говорится в сообщении.

В середине сентября 2015 года парламент Черногории принял резолюцию о поддержке вступления страны в НАТО. 2 декабря руководство альянса объявило о согласии начать переговорный процесс о присоединении страны к блоку. Таким образом, Черногория станет 29-м членом НАТО. Ожидается, что процесс переговоров и ратификации займёт до полутора лет.

Между тем, в самой Черногории в течение последних месяцев продолжаются массовые митинги противников вступления страны в НАТО. Акции протеста нередко сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

Несмотря на серьёзный раскол в обществе по данному вопросу, премьер-министр Черногории Мило Джуканович на прошлой неделе заявил, что не видит ни юридических оснований, ни политических обязательств для проведения в стране референдума о вступлении в Североатлантический альянс.

«В случае членства в НАТО Черногория не теряет своего суверенитета, не передаёт никаких своих прав международной организации. Вопрос о членстве в международных организациях, то есть и в НАТО, входит в полномочия парламента, который представляет волю граждан», — сказал Джуканович, добавив при этом, что «почти две трети народных представителей поддерживают интеграцию Черногории в НАТО».