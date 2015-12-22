Минск, 23 декабря, 2015, 02:23 — ИА Регнум. «Белорусская модель управления построена на двух «китах» — нежелании расстраивать начальство и большем риске получить проблемы от несогласованной с начальством инициативы, чем от невыполнения согласованных планов. Ничего удивительного, что переназначенное новое-старое правительство на фоне провала выполнения прогнозных параметров 2015 года рисует новые-старые цифры в планах на 2016 год», — заявил 22 декабря корреспонденту ИА REGNUM белорусский экономист Владимир Артюгин.

Оценивая реалистичность прогнозных параметров на 2016 год, утверждённых Александром Лукашенко, эксперт отметил: «Для всех (в том числе и руководства Белоруссии) понятно, что ситуация в белорусской экономике в 2016 году будет зависеть от внешних факторов — цены на нефть и предоставлении/непредоставлении новых кредитов. Внутренний рынок расти не будет, так как ради кредитов жёсткая денежно-кредитная политика будет продолжена».

«На этом фоне любые цифры прогнозных параметров не более чем просто цифры. А раз начальство предпочитает стабилизацию и рост экономики, то и прогноз будет удачным», — резюмировал белорусский экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Александр Лукашенко подписал указы «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 год» и «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год».

Согласно данным документам, в 2016 году планируется рост ВВП не менее чем на 0,3% к уровню 2015 года, производительности труда — не менее чем на 1,5%, экспорта товаров и услуг — не менее чем на 3,5%, реальных располагаемых денежных доходов населения — не менее чем на 0,5%. Также в официальном прогнозе приоритетной целью денежно-кредитной политики заявлено снижение инфляции до 12%. Прирост средней широкой денежной массы запланирован на уровне 16−20%, рост ЗВР по прогнозу составит $0,3 млрд, прирост требований банков к экономике — на уровне 14−18%, а ставка рефинансирования к концу 2016 года снизится до 21−24% годовых. Официальный прогноз на 2015 год был досрочно провален, как и предыдущие.